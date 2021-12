Giovane trovata morta in un camper, si indaga per omicidio: il compagno nega ogni responsabilità

La procura di Vicenza ha aperto un’indagine per omicidio sulla morte di Giulia Rigon, la 31enne di Asiago il cui cadavere è stato trovato all’interno di un fatiscente camper Ford parcheggiato in via Capitelvecchio a Bassano del Grappa. Ad avvisare i carabinieri, domenica mattina, è stato il compagno della donna, un 28enne senza fissa dimora (H.C. le iniziali, nato in Brasile ma residente in Italia) che vivrebbe proprio in quel camper, fermo da un anno nella piazzola di sosta, dove Giulia è stata trovata senza vita.

Il ragazzo è tra i principali sospettati del presunto femminicidio. Interrogato dai carabinieri e dal pm che segue l’indagine, Serena Chimichi, l’uomo avrebbe dichiarato che la 31enne è caduta accidentalmente, negando ogni responsabilità sulla sua morte.

Tuttavia le indagini degli investigatori hanno rilevato sul corpo di Giulia diversi tagli, tra cui una profonda ferita in fronte, forse provocata da un corpo contundente. Al momento non è comunque esclusa nessuna pista e gli inquirenti stanno lavorando su molti aspetti ancora da chiarire.

L’ora della morte, per esempio, che risalirebbe a sabato sera mentre l’allarme è stato dato solo domenica; poi quelle ferite sul corpo che non sembrerebbero compatibili con una caduta e infine il fatto che il corpo della giovane era umido, come se fosse stato lavato. Una svolta delle indagini è attesa nelle prossime ore, quando arriveranno anche i risultati dell’autopsia.