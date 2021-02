In stazione con un martello, denunciato un 42enne

Nello zaino dell'uomo la polizia ha trovato anche una tessera sanitaria rubata e sono scattate le denunce per ricettazione e possesso di oggetti atti ad offendere

Durante un controllo avvenuto nel pomeriggio di mercoledì, nei pressi della stazione, la polizia ha notato un uomo che girava con un martello, a suo dire detenuto per difesa personale.

Al termine dell'ispezione del suo zaino gli agenti hanno trovatgo una tessera sanitaria rubata, probabilmente utilizzata dall'uomo per acquistare sigarette ai distributori automatici.

Protagonista dell'episodio A.F.A., cittadino ghanese del 78, denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione e possesso di oggetti atti ad offendere. L'uomo, regolare sul territorio nazionale, è stato segnalato in procura.