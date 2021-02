Cade e batte la testa dopo essere rimasto folgorato, grave un 18enne

Il giovane è stato soccorso dai sanitari nel luogo dell'incidente, in Via Galilei, a Verona, ed è stato poi trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento

Intorno alle 3 di questa notte, 7 febbraio, l'ambulanza del 118 di Verona ha trasportato un 18enne in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Il giovane, come scrive Veronasera, è originario del Vicentino, è stato soccorso dai sanitari giunti anche con l'automedica nei pressi della ferrovia in Via Galilei, a Verona.

Sul corpo del ragazzo sono state trovate ustioni compatibili con una folgorazione, oltre ad un trauma alla testa che potrebbe essere stato provocato da una caduta.

L'ipotesi, al vaglio degli agenti della polizia ferroviaria, è che il 18enne possa essere salito fino ai cavi di alimentazione della linea ferroviaria e che li abbia toccati, ricevendo una forte scossa e cadendo poi a terra. Le sue condizioni di salute sono gravi.