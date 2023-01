Un giovane è rimasto vittima di un grave incidente avvenuto intorno alle 12 di venerdì. Per cause in corso di accertamento il giovane è caduto dal Ponte dei Nori, a Valdagno, finendo sul greto del torrente.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, con l'ausilio dei Vigili del fuoco e dei sanitari del Suem 118. Il giovane è stato elitrasportato al San Bortolo in gravi condizioni.