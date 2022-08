Giovane cade in un dirupo, recuperato il corpo senza vita

Corsa contro il tempo. Sono in corso in questi minuti le operazioni di soccorso di un giovane che, da quanto si è potuto ricostruire, sarebbe caduto in un dirupo nel comune di Rotzo.

Come confermano i vigili del fuoco, le squadre di soccorso sono sul posto e stanno cercando di estrarre il ragazzo. Non ci sono conferme, invece, riguardo lo stato di salute del giovane.

AGGIORNAMENTO ORE 16

Come conferma il Suem, sono terminate le operazioni di recupero, concluse nel peggiore dei modi: il giovane è stato trovato senza vita. In corso le analisi degli inquirenti per capire la dinamica dei fatti.