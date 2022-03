Follia ultras, scontri con bastoni e cinghiate prima di Giorgione-Bassano

I tifosi si sono affrontati ieri, domenica 13 marzo, prima di raggiungere lo stadio di Castelfranco Veneto ed assistere alla partita del campionato di Eccellenza (1-2 per i berici il finale). Per i responsabili, su cui indagano i carabinieri, sono in arrivo denunce e Daspo. Almeno una trentina i giovani che hanno preso parte alla maxi-rissa