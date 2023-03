Studentessa investita e uccisa negli Usa, le parole del padre

Papà Gianfranco, mamma Marialuisa e la sorella Azzurra, sono volati in Usa per raggiungere la loro "bambina". A Colorado Springs sono stati travolti dall'affetto di chi ha avuto la fortuna di conoscere Giorgia Trocciola, la 17enne investita ed uccisa da un'auto mentre attraversava la strada. Una vita spezzata troppo presto, a due passi dalla Doherty High School, istituto nel quale la ragazza stava vivendo un'esperienza unica, di studio, di sport ma soprattutto di vita.

Giorgia Trocciola, studentessa del liceo artistico "Canova" di Vicenza, la scorsa estate era infatti partita dalla provincia vicentina alla volta degli Usa per fare un'esperienza di vita e di sport, data la sua grande passione per il softball. La giovane era tesserata per il Vicenza baseball and softball club, ma era passata in prestito alla compagine patavina dei "Braves". Arrivata negli Usa, Giorgia era entrata a far parte delle "Doherty spartans".Società sconvolte dalla notizia della sua morte.

"Ci sono delle notizie che mai si vorrebbero ricevere e quando arrivano, ti lasciano senza fiato. - scrive sui social il presidente del Vicenza baseball and softball club Carlos Padilla - Abbiamo appreso con grandissimo dolore la tragica scomparsa della nostra atleta Giorgia Trocciola. Ancora increduli e sgomenti, il Consiglio Direttivo e tutta la società Vicenza B.S.C. si stringono alla famiglia in un forte abbraccio. Vogliamo ricordarti solare e gioiosa come sei sempre stata. Ciao Giorgia...".

Ricordo al quale si unisce la società Padova Baseball: "Ciao Giorgia! Ora che sei lassù continua a giocare con la passione e la felicità che hai trasmesso a tutte noi in questi anni. Sarai sempre viva nei nostri cuori e sorriderai insieme a noi in quel diamante rosso che viviamo e amiamo tutti i giorni".

Il Comitato regionale Veneto della Fibs ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima dell’inizio delle gare di tutti i campionati in programma nel fine settimana per commemorare l’atleta Giorgia Trocciola tragicamente scomparsa nei giorni scorsi.

I genitori di Giorgia hanno voluto ringraziare quanti hanno fatto sentito il loro affetto in questi giorni di grande dolore: "Siete tantissimi e di questo ve ne sono grato - scrive papà Gianfranco sui social - in pochi scatti si può capire la mia “bambina” chi fosse…matta, sincera, profonda unica. Qui negli Stati Uniti dove io e mia moglie ci troviamo, nella sua scuola hanno creato un motto #LLG che tradotto significa Vivi Come Giorgia.. praticamente la conoscevano e amavano tutti. Io Mery e Azzurra e tutta la mia famiglia vi ringraziamo per l’affetto che ci state dando ve lo scrivo con il cuore. Grazie".

Lo testimonia il fatto che dopo la tragedia, gli amici hanno organizzato una raccolta fondi su "Go fund me" per permettere alla "famiglia americana" di Giorgia di viaggiare verso l'Italia per partecipare al funerale della ragazza.