Alla vista della polizia locale getta un panetto di hashish, denunciato un giovane

Lo spaccio davanti alla chiesa ha portato l'amministrazione comunale di Sarcedo a intensificare i controlli nelle zone adiacenti. E così, nella notte tra mercoledì 14 settembre e giovedì 15 settembre, due agenti, in abiti borghesi, hanno sentito alcuni ragazzi presenti nell’area verde della frazione Madonnetta che stavano parlando di sostanze stupefacenti, chiedendo quindi l’intervento di una pattuglia. Alla vista dell'auto della polizia locale Nordest Vicentino, uno dei giovani ha gettato un panetto di hashish da 90 grammi ed un un bilancino. Il gesto è stato notato dagli agenti in borghese, che hanno recuperato il tutto e denunciato il giovane in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio.