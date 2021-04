Gesto folle in autobus, 51enne brucia i capelli di una minorenne con un accendino

La ragazza, una studentessa di 17 anni, si è messa a urlare mentre l'uomo se l'è data a gambe appena il mezzo si è fermato in stazione. Il tempestivo intervento dell'autista e degli altri passeggeri hanno evitato che la giovane subisse gravi ustioni

Un 51enne di Arzignano, già noto alle forze dell'ordine, ha dato fuoco ai capelli di una studentessa di 17 anni mentre stava viaggiando in autobus da Vicenza alla città del Grifo. L'incredibile episodio è accaduto verso le 13:30 di giovedì mentre il mezzo delle Svt era in arrivo alla stazione. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze della vittima, l'adolescente ha sentito una vampata di calore e in un attimo la sua chioma ha preso fuoco.

Gli altri passeggeri e il personale Svt, sentendo le urla della ragazza, sono subito accorsi a soccorrerla, spegnendo le fiamme ed evitandole ustioni al volto. La 17enne si era seduta da sola su una fila mentre l'uomo, che lei non conosceva, si era posto sul sedile dietro, da dove ha compiuto il gesto criminale con un accendino. La studentessa è poi finita al pronto soccorso con delle ferite superficiali e sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno raccolto la sua testimonianza, identificando e fermando il 51enne, che nel frattempo era fuggito a piedi.

L'uomo, indagato per aggressione, ha negato ogni responsabilità ma è stato individuato anche grazie alle testimonianze degli altri passeggeri e alle immagini delle videocamere di sorveglianza della stazione degli autobus.