Trova il figlio con la droga, lo accompagna dai carabinieri

Dopo avere sorpreso il figlio, già in cura al Serd di Bassano del Grappa per dipendenza da alcol e droga, nell’atto di confezionare e fumare una sigaretta con del tabacco mescolato ad una sostanza bianca, un genitore ha deciso di denunciare l’accaduto.

Consapevole della pericolosità di tale assunzione per una persona già sottoposta a terapie per le proprie dipendenze, lo scorso 27 settembre l’uomo ha deciso di accompagnare il ragazzo alla visita di controllo periodico al Serd bassanese, e di parlarne con gli operatori, riferendo di essere a conoscenza della detenzione di ulteriore stupefacente.

Consigliato dai sanitari, il genitore si è recato, con il figlio, direttamente in caserma, riferendo i fatti ai militari della stazione di Bassano del Grappa. Gli stessi, senza perdere tempo, hanno perquisito il ragazzo, trovandogli addosso, occultati in un calzino, pochi grammi di marijuana e tre pasticche di ecstasy.

L’attività dei militari si è quindi estesa all’abitazione dove il ragazzo vive con i genitori, ma la perquisizione non ha consentito il rinvenimento di altro stupefacente. Gli esami di laboratorio effettuati sulle sostanze sequestrate hanno consentito di stabilire che ogni pastiglia superava abbondantemente il quantitativo di principio attivo previsto per la detenzione ai fini di un uso esclusivamente personale, per cui i carabinieri denunciavano il ragazzo alla procura della Repubblica competente per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.