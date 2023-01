Gatto intrappolato nella canna fumaria, salvato dai vigili del fuoco

Dopo essere rientrata a casa da una vacanza, ha sentito un miagolio senza riuscire a percepire da dove proveniva, poi ascoltando meglio ha sentito il lamento provenire da dentro il muro. Un gatto, probabilmente salito sul tetto, si era infilato in una canna fumaria non utilizzata, cadendo in fondo al condotto.

È successo lunedì sera in un’abitazione di Via San Gaetano a Sandrigo. I vigili del fuoco arrivati da Vicenza, hanno individuato la canna fumaria e andando nel sottotetto, hanno aperto una parte di muratura individuando qualche metro più sotto il gatto incastrato. La squadra ha provveduto a fare dei fori nell’abitazione all’altezza dove si trovava il gatto e aiutandosi con la mano è stato alzato da sotto fino a quando l’operatore nel sottotetto l’ha potuto afferrare tirandolo fuori.

Il micio è stato messo in una gabbietta e consegnato ad una volontaria. Nell’attesa che i legittimi proprietari si facciano avanti per riavere l’animale.