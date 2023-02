Gatto intrappolato in una canna fumaria, salvato dai pompieri 

Domenica pomeriggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Covolo Alto a Montecchio Maggiore per salvare un gatto finito all’interno di una canna fumaria non utilizzata. L’animale, un bel esemplare di tre anni adottato da poco tempo, è riuscito a infilarsi in una presa d’aria per poi finire nel condotto di scarico dei fumi. I proprietari dopo aver provato autonomamente a recuperare l’animale facendo dei buchi, hanno chiamato i vigili del fuoco.

I pompieri individuato il gatto, che continuava a spostarsi sono riusciti a catturarlo e metterlo nel trasportino dove è stato rifocillato.