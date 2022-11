I pompieri salvano Omero, finito sull’albero

Quando Omero ha visto il vigile del fuoco raggiungerlo a oltre 12 metri di altezza, non ha avuto dubbi ed è subito salito sulla spalla del suo soccorritore, che l’ha portato a terra dai suoi felici padroni.

È il felice epilogo del salvataggio dei vigili del fuoco di Bassano del Grappa di questa mattina, venerdì 18 novembre in via Farneda a Fara Vicentino, dopo essere stati chiamati dai proprietari di Omero. Il gatto si trovava in prossimità della cima del pino e non riusciva più a muoversi, ma solo a miagolare per attirare l’attenzione. L’intervento dei pompieri ha restituito Omero sano e salvo ai suoi padroni.