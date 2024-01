Gattino intrappolato tra le tubazioni: salvato dai Vigili del fuoco

Disavventura a lieto fine per un gattino finito nel condotto di aereazione di un caminetto.

Mercoledì sera una famiglia ha chiesto l'intervento dei Vigli del fuoco in via Capovilla, a Castelgomberto, per recuperare il micio intrappolato. I vigili del fuoco arrivati da Arzignano, hanno provveduto a smontare la base del focolare, riuscendo a recuperare il gattino rimasto bloccato tra le tubazioni e maccanismi del caminetto.