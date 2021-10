Gasolio non conforme, sequestrato distributore di carburante

Nell’ambito delle attività di contrasto ai fenomeni illeciti attinenti alla circolazione e vendita di prodotti energetici, i funzionari dell'Agenzia delle Dogane, in servizio presso l’ufficio di Vicenza hanno effettuato una verifica presso un distributore stradale che ha permesso di accertare una frode in commercio connessa alla violazione del divieto di commercializzazione di gasolio non conforme alle specifiche qualitative di legge.

I funzionari hanno proceduto alla misurazione del livello di carburante ed al prelievo dei campioni che sottoposti ad analisi, eseguite dal laboratorio chimico di Venezia, hanno confermato la non conformità del gasolio.

Al distributore stradale in questione sono stati apposti i suggelli per decretarne il sequestro e il legale rappresentate è stato denunciato alle autorità giudiziarie