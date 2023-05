Garage diventa magazzino di bici rubate: la scoperta grazie al gps

Grazie alla segnalazione del furto di una bici, gli agenti della questura berica hanno scovato un vero e proprio magazzino delle bici rubate in città.

Un uomo aveva infatti riferito agli agenti di essere stato derubato della sua bici sulla quale aveva però installato un Gps che permetteva di rilevare la posizione in zona Settecà. I poliziotti hanno quindi individuato lo stabile e contattato il proprietario. Gli agenti, durante il controllo nel garage, hanno rinvenuto 7 bici oggetto di furto, tra le quali, quella localizzata dal gps. Individuato anche il proprietario di un'altra delle bici rinvenute risultata essere stata rubata il 10 maggio scorso.

Dopo essere stato condotto in Questura, il proprietario del garage, un 57enne serbo già gravato da numerosi precedenti è stato denunciato per ricettazione. In considerazione di quanto accaduto, il questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori ne ha disposto l’espulsione dal territorio italiano.