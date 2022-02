Ruba vestiti per 600 euro, arrestata una 44enne

Nella serata di lunedì i carabinieri hanno arrestato in flagranza di furto aggravato C.B., quarantaquattro anni, residente in provincia e gravata da precedenti penali. La donna, alle 18.20, all’interno di Zara, negozio del centro commerciale “Palladio”, con sede in Vicenza Strada Padana verso Padova n. 162, è stata fermata dagli addetti al servizio di vigilanza interna poiché trovata in possesso di 16 capi di abbigliamento dal valore complessivo di 600 euro che aveva rubato.

L’arrestata, al termine delle formalità di rito è stata sottoposta alla misura degli arresti domiciliari presso l’abitazione di residenza in attesa di giudizio direttissimo.