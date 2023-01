Ruba un trapano e 2 paia di forbici dal ferramenta, arrestato 34enne

Ha rubato un trapano tassellatore dal valore di 400 euro e due paia di forbici, una delle quali utilizzata per rimuovere la placca antifurto. È accaduto nel pomeriggio di ieri - verso le 16:30 - nel negozio di ferramenta "Tecnomat" in via Olmo ad Altavilla Vicentina. Il responsabile del furto è un moldavo di 34 anni (B.I. le iniziali) che è stato fermato subito dopo le casse dal personale addetto al servizio di antitaccheggio.

L'uomo, domiciliato in provincia e gravato da precedenti, è stato arrestato in flagranza del reato di furto aggravato dai carabinieri di Brendola intervenuti sul posto. La refurtiva è stata recuperata dai militari e restituita al responsabile del punto vendita. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato agli arresti domiciliari presso l’abitazione dove è domiciliato. Nella mattinata odierna, il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto, disposto la liberazione dell’indagato e l’applicazione, nei sui confronti, della misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria,.