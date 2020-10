Studentessa derubata del cellulare, ladro intercettato grazie ai tabulati telefonici

I carabinieri della tenenza di Dueville hanno denunciato per ricettazinoe un 18enne thienese, residente ad Isola Vicentina.

I militari sono arrivati a lui a seguito della denuncia sporta da una giovane studentessa thienese, residente a Zugliano, che la notte del 16 febbraio scorso subì il furto del suo telefono cellulare, un Iphone XR del valore di circa 700 euro.

La ragazza si trovava in compagnia di amici all’interno di una nota discoteca di Caldogno quando è stata derubata del telefonino.

L’attività dei carabinieri di Dueville si è articolata mediante l’acquisizione dei tabulati che sono poi stati confrontati con i dati relativi alle celle e alle basi IMEI fino a giungere all’individuazione dell’attuale utilizzatore, che è risultato essere il 18enne.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il giovane in caserma ha dichiarato di non ricordarsi come avesse reperito quel telefono e non ha saputo, o voluto, fornire ulteriori dettagli inerenti le modalità con cui ne era venuto in possesso. Il telefono è stato restituito alla legittima proprietaria, la quale ha ringraziato i carabinieri per l’operato svolto.