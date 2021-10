Ruba un telefonino in un locale, incastrato dalle telecamere

Il responsabile individuato e fermato in pochi minuti dalla polizia locale: denunciato per furto aggravato

Ruba un telefono cellulare in via IV Novembre e pochi minuti dopo viene individuato e fermato in via Verdi dagli agenti della polizia locale impegnati nei consueti controlli del territorio.

Vittima dell’episodio, avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì 1 ottobre, è stato il titolare di un pubblico esercizio di via IV Novembre. L’esercente, subito dopo essersi accorto della mancanza del cellulare, lasciato sul bancone, ha denunciato il furto ad una pattuglia della polizia locale che transitava proprio dove si trova il locale.

Il responsabile è stato quindi individuato grazie alle immagini del sistema di video sorveglianza presente all’interno del negozio, subito inoltrate agli agenti impegnati nei controlli sul territorio. Pochi minuti dopo l’autore del furto è stato notato in via Verdi. Alla vista degli agenti P. V., queste le iniziali del responsabile, di 46 anni, ha cercato di disfarsi del cellulare. È stato però fermato dagli agenti, che hanno poi ridato il telefono al legittimo proprietario.

P. V. è stato denunciato per furto aggravato.