Fa incetta di formaggio al supermercato: scoperto, fugge senza bottino ma le telecamere lo incastrano

Giovedì mattina un equipaggio in servizio di Volante della Questura è intervenuto a Vicenza, in un supermercato della zona Est, in quanto era stato segnalato un furto da parte di un soggetto datosi alla fuga dopo essersi impossessato di varie confezioni di formaggio.

L’uomo era stato osservato da un addetto alla sicurezza che - dopo averlo redarguito - è stato strattonato dal responsabile del furto, il quale, guadagnata la fuga, abbandonava il maltolto all’interno del supermercato allontanandosi velocemente.

All’arrivo degli agenti, il responsabile si era già dileguato, facendo perdere le proprie tracce ma grazie alle telecamere di videosorveglianza i poliziotti sono riusciti a riconoscere l’autore del fatto che è stato quindi denunciato.