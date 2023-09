"Amico, amico" e gli sfila i soldi dal portafogli: denunciato

Un trentaquattrenne, marocchino, senza fissa dimora, con precedenti è stato denunciato per un furto con destrezza. Denuncia scattata a seguito dell'intervento dei carabinieri Nucleo Operativo e Radiomobile, avvenuto sabato sera, al parcheggio del supermercato “Prix” di Vicenza via Anconetta.

La vittima è sessantenne residente fuori provincia, ma domiciliato in citta?. Mentre si trovava nel parcheggio esterno del supermercato “Prix” di via Anconetta, è stato avvicinato da un uomo sulla trentina di probabile origine magrebina a lui sconosciuto che chiamandolo “Amico – amico” gli ha poi sfilato il portafogli contenente una cospicua somma di danaro. Il 30enne è statao poi rintracciato dai carabinieri in un bar delle vicinanze con ancora in possesso il denaro rubato. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.