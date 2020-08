Spesa "gratis" e poi la fuga: dipendenti lanciano l'allarme, bloccata dalla Polizia locale

Gli agenti della Polizia locale, nella mattinata di lunedì, hanno arretato una donna che aveva appena compiuto un furto in un supermercato. Si tratta di una 28enne che è stata fermata da una pattuglia del nucleo antidegrado che era in servizio in quel momento in piazza Duomo e si stava dirigendo in piazza Castello.

Gli agenti sono stati raggiunti da tre persone con la divisa del vicino supermercato che hanno chiesto loro aiuto: stavano, infatti, cercando di rincorrere la 28enne che poco fa aveva compiuto un furto di due bottiglie di whisky, sei confezioni di caffè, cinque pezzi formaggio grana per un valore di 140,42 euro.

Una volta fermata, la donna è stata trovata in possesso della merce sottratta al supermercato. Dopo la denuncia sporta dal gerente dell'attività commerciale, il magistrato ha disposto l'arresto.