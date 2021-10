Ruba profumi in un supermercato, foglio di via per una 25enne

Lo scorso 25 ottobre, nel tardo pomeriggio, i carabinieri di Montecchio Maggiore hanno tratto in arresto presso un noto supermercato del centro cittadino DN classe 1996, domiciliata in Tresignana (FE) ma di fatto gravitante nel comprensorio dell’ovest vicentino.

La donna con l’appoggio di un complice, in via di identificazione, dopo essere entrata nell’esercizio commerciale ha iniziato a occultare alcune confezioni di profumo di marca nella propria borsa, credendo di non essere osservata. Una volta terminata la sottrazione della merce la donna si è diretta da sola presso le casse credendo di riuscire ad oltrepassarle senza pagare il dovuto.

Sono invece intervenuti i responsabili della vigilanza che hanno cercato di bloccare la donna che però, dopo averli spintonati con violenza, ha cercato di fuggire con la merce sottratta.

L’intervento dei militari ha permesso di fermare la donna senza ulteriori conseguenze e di recuperare la merce del valore di circa 600 euro. La stessa è stata restituita all’avente diritto.

La donna ha risposto di rapina impropria davanti al giudice che, oltre a convalidare l’arresto, ha disposto nei confronti della stessa il divieto di dimora nella Provincia di Vicenza.