Tenta di derubare i dipendenti della conceria: sorpreso dal titolare

Nel pomeriggio di lunedì 11 giugno, un pregiudicato 56enne di origini marocchine si è introdotto furtivamente all’interno degli spogliatoi dedicati ai dipendenti di una conceria di Montebello Vicentino.

Il titolare della ditta, notando la presenza dell'uomo ha richiesto al 112 l’intervento dei carabinieri.

Sorpreso dai militari l’uomo ha invano tentato di giustificare la propria presenza adducendo scuse alquanto fantasiose. Grazie alla consultazione della banca dati delle forze di polizia, il soggetto è risultato gravato da ordine di cattura e carcerazione per aggravamento misura cautelare personale disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza per reati commessi nel 2022 in Provincia di Verona.

L’arrestato è stato ristretto presso la casa circondariale di Vicenza a disposizione della competente autorità giudiziaria.