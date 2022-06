Si intrufola in casa e ruba uno scooter: ladro intercettato dai carabinieri

Nel primo pomeriggio di lunedì, un 37enne è stato arrestato dai carabinieri di Thieni per furto. Tutto è partito dalla segnalazione di un cittadino che si era insospettito notando un individuo a petto nudo spingere a mano uno scooter uscendo da una corte di via Zanella, a Villaverla.

I carabinieri hanno così raggiunto il soggetto segnalato e hanno potuto appurare che si trattatava di un ladro che aveva appena rubato uno scooter dal ricovero attrezzi di un’abitazione, distante circa duecento metri dal luogo dove il ladro veniva fermato. L'uomo, già noto ai militari per i numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, si era infatti introdotto furtivamente nel cortile dell'abitazione e dopo aver raggiunto la stalla aveva asportato lo scooter allontanandosi poi a piedi.

I carabinieri hanno quindi arrestato C.M.S., 37enne nomade senza fissa dimora e dopo il processo per direttissima l'uomo è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora a Villaverla dove domicilia con i suoi congiunti nella roulotte mobile parcheggiata in via Cà Magre.