Furto alla rivendita vino, ladro colto sul fatto

Poco dopo la mezzanotte di martedì, gli agenti della questura berica sono intervenuti in contrà Busato a seguito della segnalazione di una signora allarmata nell'udire rumori sospetti provenire dalla rivendita vino.

All'arrivo degli agenti, un 22enne di Caldogno, ubriaco, era intento ad uscire dal vetro (infranto poco prima) dell'esercizio commerciale.

Il giovane ha cercato di oppore resistenza agli agenti e si è tagliato. Sul posto sono quindi intervenuti i sanitari che si sono occupati delle ferite. Il 22enne è stato trovato in possesso di 50 euro in monetine ed una bottiglia di vino, rubata dalla rivendita. Sul posto è stata anche rinvenuta la spranga utilizzata dal giovane per infrangere il vetro.

Il 22enne è stato arrestato per furto e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.