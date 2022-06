Furto e ricettazione, 55enne finisce in manette

Nello scorso fine settimana gli agenti della divisione anticrimine della questura di Vicenza hanno tratto in arresto, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Trieste nei confronti di G. B., cittadino vicentino di anni 55, già gravato da numerosi precedenti penali per reati contro la persona e contro il patrimonio, nonché per violazioni in materia di stupefacenti.

Il soggetto dovrà ora scontare in carcere una pena definitiva di 1 anno e 6 mesi per furto e ricettazione. Al termine delle attività di polizia giudiziaria il soggetto è stato trasferito dagli agenti di polizia presso il carcere di Vicenza.