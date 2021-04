Furto di rame in azienda: rubati 500 kg di oro rosso, denunciato un 33enne

Il colpo risale al marzo scorso. Le indagini dei carabinieri hanno permesso l'individuazione del ladro ma il materiale sottratto alla ditta ancora non è stato recuperato

L'imprenditore della ditta F.G. srl, con sede in strada Cartigliana a Bassano del Grappa, si è rivolto ai carabinieri dopo che è stato vittima di due furti avvenuti nel primo fine settimana di marzo.

L'uomo ha raccontato che alcuni malviventi avevano tagliato la recinzione in un punto più nascosto e avevano sottrato 500 kg di metalli quali rame, ottone ed alluminio.

Le indagini dei carabinieri hanno permesso di individuare un Fiat Fiorino, aggirarsi proprio in quei giorni nei pressi della ditta. Ulteriori accertamenti hanno permesso di concentrare i sospetti su A.J., 33enne italiano, conosciuto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato quindi denunciato per furto aggravato ma la merce non è ancora stata recuperata.