Ladri di rame in azienda: rubati 30 quintali di materiale

/ Via G. Galilei

Nel fine settimana appena trascorso alcuni malviventi si sono introdotti alla ditta Caoduro Impianti di Brendola e hanno fatto razzia di materiale.

Secondo una prima ricostruzione fornita dai carabinieri che stanno indagando sull'accaduto, ad agire sarebbe stata una banda. Arrivati in via Galileo Galilei, hanno forzato il cancello e poi il portone del capannone rubando un autocarro che hanno poi caricato di rame e ottone, per un quantitativo pari ai 30 quintali e si sono poi dati alla fuga. Il materiale, sul mercato ha un valore di circa di 50mila euro.

Si tratta del secondo colpo nel giro di pochi mesi.