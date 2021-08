Individuato e denunciato il complice del furto

E’ stato individuato e denunciato il 48enne K.M, complice di S.P. nel furto di un portafoglio, da un’auto parcheggiata a San Pio X, avvenuto mercoledì 28 luglio. La denuncia è scattata giovedì 5 agosto, a seguito di indagini della polizia giudiziaria e delle pattuglie antidegrado della polizia locale.



Nel corso delle ricerche sono stati sorpresi e identificati quattro individui. Tra questi, c’erano proprio S.P e il suo complice K. M., il quale alla vista degli agenti ha tentato di sfuggire ai controlli. K.M. però è stato subito riconosciuto, poiché indossava gli stessi jeans strappati e un borsello nero a tracolla utilizzati nel giorno del furto e immortalati dalle telecamere di videosorveglianza.



Le immagini, attentamente visionate dalla polizia locale, mostrano K.M. in sella ad una bicicletta da donna transitare vicino all’auto e osservare attentamente l’interno, guardandosi intorno verso le abitazioni circostanti. K.M. è poi uscito dalla visuale della telecamera. Pochi minuti dopo però S.P. ha compiuto il furto, per essere poi fermato dalla polizia locale la mattina seguente.



Per K.M. è scattata la denuncia per furto aggravato in concorso.è stato denunciato per furto aggravato ed immigrazione clandestina, in quanto irregolare sul territorio nazionale.