Furto all'Ovs, fermata una 14enne: in fuga la piccola complice

Nella giornata di lunedì, una pattuglia della Squadra “Volanti” della Questura è intervenuta nel negozio di abbigliamento “Ovs” di corso Palladio, a seguito del furto di due capi di vestiario commesso da due ragazzine. Subito dopo il furto una delle due è stata individuata e fermata, mentre la giovanissima complice è riuscita ad allontanarsi facendo perdere le proprie tracce.

La ragazza, 14enne, è stata accompagnata in Questura e successivamente riaffidata ai famigliari. Non verrà processata in quanto non imputabile; tuttavia i genitori, quali esercenti la potestà genitoriale, dovranno pagare eventuali risarcimenti al titolare del negozio in base alle norme giuridiche sulla responsabilità civile.