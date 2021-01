Rubate le offerte della chiesetta: secondo danneggiamento in pochi giorni

Nella giornata di sabato, dalla chiesetta di Santa Barbara di Marano Vicentino, è stata rubata la cassetta delle offerte per il presepe allestito al suo interno.

"Dispiace molto constatare che, dopo il danneggiamento del presepe realizzato nella chiesa parrocchiale avvenuto nella notte di San Silvestro, ignoti abbiano di nuovo preso di mira uno dei simboli della tradizione cristiana, a cui la comunità maranese è molto legata", ha dichiarato il deputato maranese della Lega, Erik Pretto.

"Si tratta del secondo attacco avvenuto in poco tempo contro simboli della civiltà cristiana - continua Pretto - le Istituzioni e le forze dell’ordine non possono assolutamente sottovalutare quanto accaduto: i danneggiamenti e i furti compiuti in luoghi sacri e adibiti al culto non possono essere considerati crimini ordinari. Spero che i responsabili vengano individuati e puniti per questo vile gesto, che ha lasciato nell'amarezza l'intera collettività, profondamente legata alle sue radici culturali e religiose".