Rubano le offerte dei fedeli: denunciati

Nella mattinata del 22.04.2021 i militari della Stazione Carabinieri di Arzignano hanno denunciato P.T. 45enne di Chiampo e M.E. 34enne cittadino straniero, per furto aggravato in concorso compiuto lo scorso 17 aprile in una Chiesa di Arzignano, in località Costo.

Dalla Chiesa della “città del Grifo” sono stati infatti sottratti un porta lumini con annesso un piccolo cassetto usato per la raccolta delle offerte dei fedeli contenente una cinquantina di euro in monete.

I militari della stazione carabinieri di Arzignano, dopo la denuncia sporta dal parroco della Chiesa, hanno avviato una breve ma intensa attività investigativa che ha portato all'individuazione dei due responsabili del furto nel limitrofo Comune di Chiampo, avvalendosi del supporto della stazione carabinieri del posto