Furto negozio giocattoli: ladre smascherate dalle telecamere, denunciate due sorelle

Due donne italiane, residenti a Vicenza, sono state denunciate per furto aggravato in concorso. Le due, una 54enne e una 31enne, sono stati riconosciute quale autrici di un furto compiuto a danno di in un negozio di giocattoli di Vicenza.

Il furto è stato compiuto lo scorso dicembre ed era stata sottratta merce per un valore pari a 315 euro.