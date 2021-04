Fanno man bassa di vestiti in negozio ma vengono bloccate all'uscita: arrestate

Mercoledì, intorno alle 19, i carabinieri della tenenza di Montecchio Maggiore hanno arrestato in un noto esercizio commerciale di viale Trieste, due giovani ragazze straniere per furto aggravato in concorso, M. A. O., 33enne e R. R. R., 20enne entrambe domiciliate a Palù, nel Veronese.

Le due sono state notate rubare capi di abbigliamento all'interno del negozio per un valore di 900 euro. Hanno cercato di eludere i controlli rimuovendo le placche antitaccheggio degli abiti con una tronchesina ma sono state ma bloccate dal personale dell’esercizio commerciale che nel frattempo aveva allertato la pattuglia della tenenza di Montecchio.