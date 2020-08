Furto al supermercato, ladro fugge e aggredisce un passante: arrestato

Un 30enne, già gravato da precedenti di polizia, è stato arrestato dai carabinieri di Malo per rapina impropria.

L'uomo, residente a Lugo, dopo aver rubato della merce dal supermercato Lidl di Malo per un valore complessivo di circa 100 euro, è stato inseguito da una delle guardie giurate dell’esercizio commerciale e poi bloccato da un passante che aveva assistito alla scena.

Il 30ene al fine di guadagnarsi la fuga, ha aggredito il passante e ha perso parte della refurtiva riuscendo poi ad allontanarsi.

L'intervento dei carabinieri ha permesso di rintracciare il fuggitivo all'interno di un bar, dove aveva tentato di nascondersi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Recuperato la merce sottratta al supermercato, il soggetto è stato portato in caserma e dati i numerosi precedenti specifici, è stato dichiarato in stato d’arresto e posto nelle celle di sicurezza della compagnia di Schio in attesa del rito direttissimo.