Furto lampo al negozio Apple: via 4 iPhone per 8mila euro

Sono entrati a negozio aperto, con addosso la mascherina e si sono messi a guardare i telefoni cellulari collegati col cavetto alle postazioni per mostrarli ai clienti. Il titolare era presente e i due ladri hanno preso di getto 4 iPhone a testa, strappandoli dai totem espositivi, e scappando di corsa.

Il furto è avvenuto verso le 16 del pomeriggio di ieri al C&C Vicenza - Centro Assistenza Autorizzato Apple in via Pola a Torri di Quartesolo, zona Piramidi. Il titolare si è messo a inseguire i malviventi, che però hanno fatto perdere le loro tracce. Il danno derivato dal furto è di circa 8mila euro. I carabinieri hanno raccolto la denuncia per furto aggravato da violenza sulle cose e sono al lavoro per individuare i responsabili, con l'ausilio delle immagini delle telecamere di sorveglianza.