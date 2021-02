Tenta il furto all'Eurospar, sorpreso dalla polizia: denunciato 30enne

Tentato furto aggravato di merce all'interno del supermercato Eurospar di Viale Roma verso le 18 di lunedì. Per il reato, è stato denunciato B. N. cittadino marocchino del 90.

Nella serata di ieri una delle Volanti della questura in servizio, transitando nei pressi del centro cittadino, è stata contattata da personale dipendente del supermercato dove veniva segnalato un soggetto intento a rubare.

Gli agenti hanno preso in consegna l'uomo che aveva occultato nella giacca merce, tra cui bevande alcoliche, per un valore di 40 euro. La refurtiva è stata subito riconsegnata ai dipendenti. L'uomo, già noto per analoghi fatti, è stato deferito all'autorità giudiziaria.