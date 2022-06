Alle ore 3.10 della notte tra mercoledì e giovedì in via Puccini a Vicenza, le volanti della polizia di Stato hanno tratto in arresto due cittadini (un italiano ed un cittadino marocchino, rispettivamente di 23 e 24 anni) responsabili di rapina impropria in concorso.



I due sono stati sorpresi dal proprietario della vettura mentre erano intenti a derubare all'interno di una vettura parcheggiata. L'uomo ha allertato il 113 e le volanti intervenute hanno intercettato l'autore materiale e il complice del furto. Entrambi sono stati arrestati in flagranza di reato e condotti presso il carcere di Vicenza.