Ruba in casa, rintracciato e denunciato dai carabinieri

I carabinieri di Malo, a conclusione di un’attività investigativa, hanno segnalato in stato di libertà un cittadino italiano, il 36enne L.A., per aver effettuato un furto in un’abitazione.

I fatti risalgono allo scorso 7 settembre quando, nella stazione dei carabinieri, un cittadino maladense hadenunciato il patito furto del proprio portafoglio. Stando alla denuncia era emerso che, il pomeriggio del giorno precedente, un soggetto si era introdotto abusivamente nel giardino dell’abitazione del denunciante, rubando un portafogli contenente circa 30 euro.

Le indagini condotte dai carabinieri hanno consentito di identificare in L.A. l’autore del furto, rimettendo le risultanze investigative alla procura della repubblica di Vicenza.