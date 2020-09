Ruba 19 taniche di gasolio dai mezzi in sosta: residente lancia l'allarme, arrestato

Graziano Bellin, 57enne, residente a Noventa Vicentina è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato.

L'arresto è scattato il flagranza di reato dopo che, poco dopo l'una di domenica, i carabinieri hanno ricevuto una segnalazione da una persona residente in località Spiazzo, nel comune di Val Liona, che segnalava la presenza di un individuo aggirarsi con fare sospetto nei pressi di un area di cantiere.

I militari, al loro arrivo, hanno sorpreso il 57enne nascosto sotto ad un furgone appurando che lo stesso, poco prima, arrivato sul posto con altro veicolo utilizzando un sistema di pompaggio aveva sottratto 475 litri di gasolio da due mezzi in sosta, riversandolo in diciannove taniche.

Tutto il materiale è stato sequestrato mentre il responsabile è stato arrestato e accompagnato al Comando provinciale carabinieri di Vicenza per le formalità di rito, al termine delle quali, come disposto dal pm di turno, è stato rimesso in libertà in attesa del processo.