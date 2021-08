Doppio furto in città: denuncia e Foglio di via per una 35enne

Una 35enne di Thiene è stata denunciata per furto aggravato continuato dalla polizia. La donna, nella mattinata di venerdì, è stata intercettata dalle Volanti della Questura che, dopo i furti messi a segno al Famila di via Torino e al Tigotà di viale Verona, l'hanno trovata, nei pressi del Ponte Alto, con una borsa al seguito.

Al suo interno la refurtiva: un rasoio elettrico, lame, prodotti di cosmesi per un valore complessivo di oltre 150 euro. Portata negli uffici d Viale Mazzini, la donna è stata segnalata all'autorità giudiziaria. Per lei è scattato anche il foglio di via dal Comune di Vicenza.