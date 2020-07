Si allaccia all'energia elettrica pubblica per alimentare le giostre: denunciato

Si trovava a Camisano Vicentino con le sue giostre per l'annuale sagra in onore della Madonne del monte Carmelo e, per far funzionare le macchine del suo spettacolo viaggiante ha ben pensato di usufruire dell'energia pubblica.

Azione non certo a norma pertanto, scoperto dai carabinieri, è stato denunciato per furto di energia elettrica. L'indagato è un giostraio 50enne residente a Borso del Grappa (Treviso).