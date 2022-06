Sorpresi a rubare abbigliamento e alcolici al supermercato: denunciati in tre

Nel pomeriggio di lunedì i carabinieri hanno denunciato tre persone per furto aggravato in concorso. Si tratta di un 50enne, un 38enne ed un 33enne, tutti residenti fuori provincia.

I tre sono stati fermati dal personale della sicurezza del supermercato Emisfero di Vicenza, in via Strada Padana verso Padova, con della merce (capi di abbigliamento e alcolici) priva di antitaccheggio occultata all’interno di una borsa. Da qui la richiesta d'intervento dei carabinieri.

A seguito di perquisizione i tre sono risultati essere in possesso anche delle forbici da elettricista e un magnete in ferro utilizzati per danneggiare i dispositivi antitaccheggio. Materiale posto sotto sequestro.