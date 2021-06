Ruba alcolici al supermercato, intervengono i carabinieri: denunciato 26enne

I militari hanno trovato all'interno dello zainetto anche un cutter lungo 18 centimetri. Il ragazzo è stato quindi deferito anche per porto abusivo di oggetti atti a offendere

Nella serata del 19 giugno, a Vicenza, i carabinieri della sezione radiomobile hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato e porto abusivo di arma e/o oggetti atti a offendere, M.M. nato in Marocco, classe 1995, residente a Montecchio Maggiore, regolare sul territorio nazionale.

L'uomo, alle 18 circa, presso l’ipermercato “Emisfero”, situato nel centro commerciale “Palladio” è stato fermato dagli addetti al servizio di vigilanza a seguito dell’attivazione del dispositivo di allarme della barriera antitaccheggio. Il 26enne ha consegnato spontaneamente tre bottiglie di alcolici, del valore commerciale 45 euro, che aveva nascoste in una zainetto

La successiva perquisizione personale, permetteva ai carabinieri di rinvenire all’interno dello zaino due confezioni di deodoranti e un cutter, della lunghezza complessiva di 18 centimetri, sottoposto a sequestro.