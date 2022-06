Sorpreso a rubare dalla cassetta dell'elemosina in chiesa, arrestato 64enne 

Nel corso della mattinata di martedì i carabinieri, a conclusione di attività investigativa, hanno arrestato per furto aggravato C.M. classe 1958, residente a Monte di Malo, già noto alle forze dell’ordine. Attorno alle ore 10:30 l'uomo è stato sorpreso dai militari mentre asportava il contenuto della cassetta elemosine della chiesa di San Quirico di Valdagno, mediante la tecnica del nastro adesivo collegato ad una barretta metallica. Lo stesso è stato trovato in possesso di oltre 300 euro, verosimile provento di furti, nonché di numerosi attrezzi atti allo scasso.

L’indagine ha permesso inoltre di denunciare il 64enne anche per il furto perpetrato l’8 giugno scorso di altre offerte collocate presso la medesima chiesa parrocchiale. Sono al vaglio degli investigatori ulteriori episodi verificatisi in zona. L’uomo è stato posto in regime di arresti domiciliari in attesa della udienza di convalida presso il tribunale di Vicenza. Si tratta della seconda operazione della compagnia di Valdagno in merito ai furti perpetrati nelle contrade di Valdagno nel corso degli ultimi mesi, I risultati conseguiti si sono avvalsi in entrambi i casi del positivo contributo della popolazione attraverso segnalazioni e denunce al 112.