Colpo da 500mila euro nella ditta orafa, i ladri bloccano le strade: furgone usato come ariete

Lo schema seguito nel colpo è quello tipico dei ladri professionisti. Le strade bloccate con dei mezzi per impedire l’eventuale intervento delle forze dell’ordine, l’assalto alla cassaforte con dell’esplosivo e la fuga repentina. È quello che è accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì alla Orocatena, ditta orafa di Bassano del Grappa con sede in via Magio, una laterale di Ca’ Baroncello. Il colpo ha fruttato ai malviventi circa mezzo milione di euro in catenine d’oro e di argento

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, i ladri – una banda a quanto pare composta da tre persone – hanno agito tra le 3 e le 4 di notte. I malviventi avrebbero rubato delle auto (delle Panda) da un deposito comunale con cui hanno bloccato le vie di accesso all’azienda orafa con lo scopo di impedire l’intervento delle forze dell’ordine. La banda avrebbe inoltre prelevato un furgone dallo stesso magazzino del Comune, usato come ariete per sfondare prima l’ingresso della ditta e poi un portone nel retro per accedere al capannone. Infine, una volta all’interno, hanno fatto saltare la cassaforte con dell’esplosivo (delle bombole di acetilene fatte esplodere) prelevando poi oro e semilavorati preziosi per circa mezzo milione di euro.

Una volta lanciato l’allarme sul posto sono intervenuti i carabinieri di Bassano del Grappa, ma i malviventi erano già fuggiti velocemente. I militari stanno conducendo le indagini anche con l’ausilio delle telecamere della videosorveglianza. Le modalità dell'assalto sono simili a quelle del furto alla Livior, azienda orafa di via Rivoltella a Romano d’Ezzelino, avvenuto nello scorso febbraio.