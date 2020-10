Razzia all'interno della fabbrica di biciclette: furto da 80mila euro 

Un colpo che sicuramente è opera di professionisti, per la dinamica e per la merce asportato. E un colpo che ha fruttato ai ladri un bottino di circa 80mila euro. Il furto è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato all'interno della ditta produttrice di biciclette "Cicli Mondial" in via Volta di Rossano Veneto.

I malviventi,dopo aver forzato la porta d'ingresso, sono entrati all'interno della ditta rubando diverse mountain bike, bici da corsa e stradali già assemblate e pronte per la vendita, nonché motori elettrici a batteria per velocipedi, cambi ed altro. Il sistema d'allarme non è entrato in funzione. E, secondo le indagini dei carabinieri di Bassano intervenuti sul posto, il materiale è stato portato via con l'ausilio di diversi furgoni.