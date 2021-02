Assalto al distributore di benzina, arrestato 50enne

Neculai Tabacaru, 50enne romeno residente a Tezze sul Brenta e destinatario di un “mandato di cattura” emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Venezia, è stato arrestato dai carabinieri nel pomeriggio di sabato. L'uomo deve espiare la pena residua di 1 ano e 4 mesi di reclusione, oltre al pagamento di 450 euro di multa, in seguito ad alcuni furti compiuti nel 2014.

Un colpo in particolare è riferito ad un tentativo di furto in danno del distributore di carburanti “Gardin Combustibili." di Grantorto (PD). Quella notte due individui travisati, muniti di mazza e piede di porco, avevano colpito ripetutamente la colonnina per l'accettazione denaro del self service senza riuscire ad aprire la cassaforte. Le successive indagini dei carabinieri avevano consentito di individuare gli autori, fra cui il rumeno che ora si trova in regime detenzione domiciliare per l’espiazione della pena residua.